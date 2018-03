¡Kenjivideo nuclear!

Ya había terminado mi columna cuando enciendo la TV y, estupefacto, veo unos videos por RPP que son NUCLEARES. Ya me viene el cierre y mi programa nocturno, así que mucho no puedo escribir sobre estos “kenjivideos” sin procesar tanta información por falta de tiempo, pero fácilmente estos videos montesinoides se van a tumbar definitivamente a PPK. Además, Kenji, Borea, los “Avengers” y los ministros y funcionarios mentados quedan incinerados, con serios problemas penales por delante y seguramente esos parlamentarios desaforados pronto del Congreso. Se habla sin asco de prebendas, favores, coimas… ¡Es gravísimo! Todos nos imaginábamos que estaría sucediendo algo así tras bambalinas, que un gobierno tan desesperado estaba dispuesto a todo, pero verlo en vivo es repugnante. Ignoro si PPK de aquí al jueves sigue de presidente, dado lo vertiginoso de los acontecimientos, pero la vacancia ya queda cantada (si es que antes PPK no renuncia o se manda mudar a su USA): ¿Quién que sea algo decente va a votar en el Congreso para mantener a PPK en el poder?

Me imagino que Vizcarra estará llegando muy pronto a Lima para asumir el poder, dado que la situación de PPK es absolutamente insostenible.

-Alguito de lo que había escrito: Ayer se comprobó, una vez más, que aquí MANDAN Mohme y los caviares, pues no solo el “doctor” Eloy Espinosa se quedará campante en el TC (al no asistir el repentinamente enfermo Miranda y votar sus incondicionales Ramos y Ledesma a su favor), sino que… ¡se premió al ausente Miranda con la vicepresidencia del TC! ¡Recontra plop! ¡Walter Albán, abogado de Eloy, debe estar chino de risa (y encima habrá que oírle pontificar sobre moralidad pública a este ex embajador y ministro humalista desde la ONG Proética)!