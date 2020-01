-Cuando ayer publiqué una columna crítica sobre el Partido Morado, aún no había aparecido por TV este supuestamente candente y flamígero romance de Guzmán, acompañado de su respectiva “borrada”. ¿Esto, que “coincidentemente” se junta con la acusación a Mora, hundirá a los morados? El Perú no es de condenar a los presuntos “sacavuelteros” (aunque aquí el roche del fuego agrava a este Houdini criollo). ¿Acaso a Toledo le hizo daño electoral toda la orgía cocainómana del Melody? No sé si tampoco la violencia doméstica de Mora les importe a los sectores populares. El peruano común es muy hipócrita: habla mucho de la familia, pero muchos abandonan a los hijos, son adúlteros en serie y le pegan a la pareja. Y los más ideologizados vizcaviares de A/B ya anuncian por redes que van a tapar sus ojos: si los culpables son vizcaviares, no es igual de malo. ¿Qué les importa la violencia doméstica o la escapista infidelidad ígnea si sus paladines –G.C.U. Pepi, Gino y De Belaunde– son electos? Por lo pronto, LR ayer solo le dedicó un sueltito enano en “El Ofidio” al tema de Guzmán (¡y una portada a la ONP!), mientras Lauer hasta pronosticaba que los morados ganaban en Lima (deseará que la sobrinísima candidata morada Claudia Cornejo Mohme sea electa). A su vez, la vizcaviarada y los coleguitas moraditos (como RMP) andan atacando a Acción Popular porque supuestamente su bancada ha sido aliada de los fujimoristas (¿?), con la estúpida complicidad de algunos felones dirigentes y candidatos acciopopulistas actuales.

Pero vuelvo a insistir: para mí, lo peor del Partido Morado es que su importante personero legal Marco Zevallos esté procesado por su actuación con los brasileños y su exjefa Villarán. Pero, claro, eso a los peruanos les importa un bledo. Por eso siempre tendrán lo que se merecen…