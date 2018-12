El Poder Judicial de San Martín

-Pésimo el asilo de Alan, pero tampoco me vengan ahora varios coleguitas con que este Poder Judicial peruano de sanmartines, concepciones y prados saldarriagas es una House of Lords que te otorga garantías procesales y un juicio justo. Aquí les soplan las sentencias desde España, te meten preso arbitrariamente en mazmorras medievales, les interfieren ONG escandalosamente, están politizados, te sentencian con casos prescritos y existen jueces como San Martín, al que NO le pasa nada nunca, a pesar de fallar a favor del BCP figurando aún como apoderado de ese banco, de aparecer su apellido en la libreta de Nadine y de ser ampayado en pleno tráfico de influencias. ¡Coleguitas, sean oficialistas o antialanistas, pero tampoco se pasen!

-Solamente en LatAm puede suceder que la final de la Copa Libertadores de América se juegue en la capital de la antigua metrópoli colonial, en el estadio de un equipo que se titula “Real” y el 9 de diciembre, justamente el día (Batalla de Ayacucho) en que LatAm rompió definitivamente sus lazos con el imperio español, tras casi 300 años de pertenecer a la Madre Patria (y vistos los penosos resultados en toda Latinoamérica tras 200 años de independencia, no sé si fue para mejor pasar tan prematuramente de ser cola de león a cabeza de ratón, como discutía el difunto poeta colombiano Álvaro Mutis. Una encuesta hecha en el muy nacionalista México hace tres años reveló que la cuarta parte de la población consideraba que estarían mejor de haber seguido con España, mientras solo un tercio respondió que peor, 13% “igual de mal” y 24% “no sabía”. ¿Cómo contestarían aquí?).

-Casi el 80% de los empresarios asistentes en CADE aprueban a Vizcarra... ¡Debe gobernar de puta madre! Solo queda carcajearse de lo sobones que pueden ser en nuestro “país”…