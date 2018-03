Jaime Delgado y los médicos

Le propongo la siguiente chamba a Jaime Delgado y su ASPEC: indaguen cuántas horas semanales EFECTIVAS trabajan los médicos del sector público en otros países, que aquí solo trabajan 4 horas diarias efectivas sobre 6 horas obligatorias (dos son para investigación. Fina cortesía de Alan García). Constaten si por ese hueveo un paciente (que es un consumidor) espera meses en un hospital público. Atrévanse. Eso es más importante que bobadas sobre si el yogur tiene azúcar.

- ¿Por qué Beto Adrianzén, Sinesio y demás rojos no mencionan a las ONG, sindicatos o las universidades zurdas cuando escriben sobre los “poderes fácticos” en el Perú para criticar a los gremios empresariales o la prensa? ¿La todopoderosa ONG IDL no es un “poder fáctico” en TODO nuestro aparato de justicia? ¿El Sutep no lo es? ¿La PUCP?

- Decoro (DRAE): Dícese del honor, respeto, reverencia que se debe una persona por su nacimiento o dignidad. Es justamente “decoro” lo que le falta al magistrado TC Eloy Espinosa. Decoro para no llamarse “doctor” cuando no lo es. Decoro para no proclamarse “catedrático” cuando no lo es. Decoro para no defender esas faltas obvias con falacias. Decoro para no cambiar sentencias de otros. Decoro para renunciar dignamente cuando es sorprendido en falta y para no dañar a su institución. Decoro para no votar en el TC para que su caso se vea otro día cuando debió inhibirse por un evidente conflicto de interés personal. Si algo debe precisamente tener alguien que funge de máximo intérprete de la Constitución es decoro. Y los magistrados TC que increíblemente le apoyan (Ledesma, Ramos y Miranda) son de vergüenza ajena, lindando ya con dar asco. Es que cualquiera, pero cualquiera puede llegar a un alto cargo público en el Perú. Estamos jodidos.