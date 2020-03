Si el mundo se ha puesto así de cabeza por una gripe –muy contagiosa, pero de baja letalidad–, no quiero ni imaginarme lo que estaría sucediendo si hubiese aparecido una plaga tremendamente mortal y contagiosa como lo fue la peste negra, que exterminó a por lo menos 1/3 de la población europea en el siglo XIV y cuyo probable impacto más importante fue acelerar el fin de la Edad Media. O la colosal despoblación que sufrieron las comunidades indias en las Américas –se habla de hasta un 80% de mortandad– cuando los europeos trajeron la viruela y su aliado menor, el sarampión. Posiblemente, las civilizaciones azteca e inca no hubieran sucumbido tan rápidamente de no haber sido por esta involuntaria guerra bacteriológica. En el colegio nos pintan un exterminio producto de la crueldad y la codicia española, pero el gran agente de muerte en las Américas fue la viruela, hoy erradicada de la faz de la Tierra, pero cuyos únicos cultivos congelados se hayan almacenados en Atlanta (USA) y Novosibirsk (Rusia), con el enorme peligro de que por algún motivo se escapen y aniquilen a generaciones enteras de humanos que no han sido vacunados desde los 70 (mi generación, que ya anda por la quinta década, debe haber sido la última en ser inmunizada en el globo: la viruela barrería a los millennials).

Y por este virus aparece la temida palabra que empieza con ‘R’ en el horizonte: mucho me temo que el planeta no va a escapar de una recesión debido a esta pandemia. Es imposible que por lo menos las economías de España o Italia no sufran una contracción que afecte seriamente a la Unión Europea, que justo coincide con la costosa salida de UK del proyecto europeo. Italia era ya una economía zombie desde hace años y remecería a la EU por su tamaño. La pequeña Grecia puede quebrar, pero Italia no.