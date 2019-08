¡Si Inglaterra nos hizo los juegos!

¡Ojalá Vizcarra hubiera tenido la misma terquedad de sacar adelante Tía María como ha actuado con el aeropuerto de Chinchero! Allí sí se mojó a fondo siendo ministro y ahora como presidente.

Y, como tenemos un Estado y un gobierno absolutamente incapaces, quien va a materializar ese aeropuerto cusqueño –tras una licitación internacional– va a ser Corea del Sur (ver enlace ), tal como el Reino Unido nos hizo los Panamericanos (ver enlace ), ese tan, tan pequeño detalle que se les escapa a nuestros siempre cándidos (por no usar una palabra más criolla) compatriotas cuando muestran su orgullo de que “el Perú haya hecho esos Juegos”. No. Sorry que les sea antipático, pero esos Juegos sin Inglaterra no se concretaban. Y de lo que conozco, los chilenos van a hacer sus Panamericanos sin necesitar a otro país. ¡Estamos a 200 años de ser independientes y somos aún incapaces de hacer solos unos juegos internacionales o de edificar un aeropuerto en provincias! Mismo una colonia, otros países hacen las labores que le corresponden a nuestro Estado. Y nuestra gente, en su ignorancia, no se entera de eso y agita feliz la banderita, emocionada en que se gasten US$1,200 millones en cohetitos, bailecitos y medallitas en lugar de colegios, hospitales y carreteras. Si no serán… El problema de la autoestima nacional es serio, muy serio.

-¿TANTO le interesaban a Vizcarra sus reformas que hasta ahora no promulga la reforma de partidos políticos, aprobada el 11 de julio en el Congreso? Su mayordomo Salaverry no envió la autógrafa a Palacio, lo que sí hizo su sucesor Olaechea el 6 de agosto. Estamos a 20 de agosto y Vizcarra la sigue aguantando.