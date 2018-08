Muy infantiles ambos

Penoso este reciente espectáculo del presidente Vizcarra y la lideresa de la oposición respecto a quién era más chismoso que el otro. De callejón o de patio escolar. Una contando sobre reuniones que debieron siempre quedar como privadas y el otro detallando lo que se habló allí (lo cual es incluso peor). De esta forma, ambos quemaron puentes para negociar cara a cara en el futuro, pues no ha quedado un ápice de confianza entre ambos. ¡Ahora resulta hasta como un pecado que los políticos se reúnan en reserva estricta, lo que ocurre aquí y en todas partes! Es impresionante el nivel tan infantil y barato al que ha llegado la política peruana. Y además de chismoso, Vizcarra ahora anda de achoradito gratuito, por consejo de esos coleguitas fujicaviares que le están rodeando y aplaudiendo. Hasta dramáticamente huachafo se nos pone con eso de “no me van a doblegar”. ¡Fuiiira! El presidente Vizcarra no debe entrar a la guerra menuda con los demás políticos, al menos que su coeficiente intelectual sea igual al de Humala y quiera imitarle. Eso menoscaba su cargo, le pone a tiro a críticas, le cobrará facturas en el futuro y le distrae de gobernar. Para eso un presidente tiene a su primer ministro o a sus congresistas, que les pueden servir de cancerberos y pararrayos. ¿Acaso Meche Aráoz o Gilbert Violeta no están cumpliendo hacendosamente con ese rol de ser los Becerriles –mucho más suaves y educados, por cierto– del oficialismo? Un presidente no se puede emborrachar con una subidita en encuestas, que le inflan solo a corto plazo.

- Me parece terrible que algunos medios estén ventilando la vida sexual privada de algunos de estos sinvergüenzas de los audios, incluso publicando los nombres de las amantes sin venir a cuento. De vergüenza ajena.