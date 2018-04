Importar el perjurio gringo

Si algo queda claro tras este reciente fallo sobre el hábeas corpus de los Humala, es que debemos insertar la figura del perjurio en nuestro ordenamiento penal. Tal como en EE.UU., a nadie se le debería permitir mentir al juez bajo juramento, acarreando esa transgresión la prisión de ser descubierto. Aquí mientes frente a los jueces para ocultar tus crímenes y no pasa nada. Como bien señala la argumentación de la magistrada TC Ledesma, la frase “no se aprecia ninguna necesidad apremiante de encarcelar a una persona por no declarar conforme a la verdad” en el fallo de la mayoría ha reforzado aún más, por precedente, la impunidad de los procesados cuando acuden a la mentira. En este caso fue Nadine Heredia, quien trató de alterar su letra para que no corresponda a lo escrito por ella en su agenda, donde, como bien coincide el magistrado TC Sardón, se estaba intentando el gravísimo crimen de manipular a la justicia para tapar el caso Madre Mía, mencionándose directamente los apellidos de diez jueces penales y magistrados del TC (San Martín, Yalico, Eto, Beaumont, Cayo, Hugo Sivina, Távara, Hugo Molina, Pimentel y Miluska Cano), además del inmortal “Ojitos” (¿Eguiguren? ¿Eloy Espinosa?). O sea, no solo es la mentira, sino el hecho extremadamente grave que esta escamotea. Pero como estamos en el “valiente” Perú, subyugado por los caviares, ni el CNM ni la Fiscalía ni la gran mayoría de la prensa han investigado a esos jueces y magistrados TC y más bien La República y la caviarada le lavaron inmediatamente la cara al más caracterizado de ellos. Tampoco las ONG de derechos humanos abrieron la boca, a pesar de que Madre Mía es una matanza hecha por un militar como Humala, porque son “sus jueces”. ¡Un asco es todo esto! Y cuando estos dos se escapen, me voy a retorcer de risa.