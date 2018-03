¿Humalismo en TC?

- ¡Este Eloy Espinosa del TC es toda una cajita de sorpresas! No solo se han descubierto más documentos donde alegaba ser “doctor”, como uno de Indecopi, sino que Correo reveló ayer que su actual asesora personal en el TC es nada menos que Liliana Muguerza, la subsecretaria general de Palacio de Gobierno durante el humalismo. O sea, fue una funcionaria muy cercana a la pareja presidencial Humala/Heredia. Correo incluso ha descubierto que Muguerza visitó más de 10 veces a Eloy en el TC poco ANTES de ser seleccionada como su asesora. Incluso Muguerza admitió a Correo que había laborado con Eloy en la Corte Suprema cuando este era la mano derecha del ínclito juez César San Martín… Espero que no haya habido favoritismo o “amarre” en su proceso de selección. Y muy poco elegante que haya estado visitando a Eloy en el mismo TC justo cuando se está eligiendo a una persona para ser su asesora.

Muguerza no es la única asesora del TC que ha sido una funcionaria humalista de confianza, pues el actual asesor del TC Roger Rodríguez Santander fue viceministro de Justicia de Humala, a las órdenes del incondicional nadinista Aldo Vásquez.

Hablando de San Martín, es inquietante la reciente denuncia del diario Exitosa sobre que su sala concedió una rapidísima apertura de casación (en 15 días) al cliente de Pablo Talavera, un ex juez que es muy amigo suyo (como Talavera mismo lo ha admitido públicamente), cuando abrir casación te toma un bimestre aproximadamente. El mismo Duberlí Rodríguez me respondió en RPP que el promedio del trámite de una casación es dos meses. Pero, como es San Martín, la cosa quedará allí nomás y no se investigará, tal como con todo lo que este todopoderoso caballero hace. Le debe encantar esa canción “Soy soltera y hago lo que quiero”, que tanto sonó algún verano atrás.