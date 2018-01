Hora de la solución canadiense

- ¿Es cierto que la remodelación de la oficina del locuaz defensor del Pueblo ha superado los US$100 mil en total, como cuentan muchos indignados desde adentro? ¿Para eso pagamos impuestos? ¿Contraloría, existes?

- A pesar de los buenos vientos externos (los metales con muy buenos precios) y cierta estabilidad económica interna, el Perú está totalmente trabado, política y económicamente. Y la base de esa parálisis es PPK. Por su ineptitud (mostrada con creces), su edad, su falta de liderazgo (peor aún que Humala o Toledo), su pelea con todos y su precariedad en el cargo por Odebrecht. Lo más sano sería que le deje ordenadamente la presidencia a Vizcarra. Ya esta llanta no tiene cocada. Seamos realistas.

- Los grupos empresariales peruanos son tan suicidas por comelones que les dan las mejores municiones a los rojos con estas compras que generan virtuales monopolios. Ya vamos a ver cómo Lezcano, Mendoza, Arana y todos esos se van a llenar la boca con esto de las farmacias y grifos. Lo de las farmacias no me preocupa mucho: el Internet y los celulares pronto van a dar cuenta de la venta tradicional por locales. Pides el medicamento a un más económico mayorista (que no gastará en personal o locales) y que te lo traigan por delivery. Solo falta el emprendedor que monte esa distribución.

- Muy bueno ese meme de wasap que plantea mandar cada rojo peruano al “paraíso chavista” de Venezuela a cambio de un trabajador y anti-rojo joven venezolano. Imagínense canjear a Mohme, Verónika, Arana, Santos, Francke, Sinesio, Mirko, los espermatozoides caminantes, Heduardo, Lévano, Aduviri, Yehude, la gente de La República y Diario 1, todo el Frente Amplio, Patria Roja, Sutep, CGTP, Nuevo Perú, etc. Y a todos los caviares los canjeamos por franceses derechistas. ¡Qué rico!