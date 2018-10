Harto sádico

Varios antifujimoristas me han confesado, a regañadientes y tras presionarles amicalmente, que pasaron “el mejor día de su vida” con el llanto de Keiko y el hecho de que Fujimori vuelva de nuevo a prisión después de haber precisamente gozado fugazmente de las mieles de la libertad (algo “inhumano”, como bien lo catalogó Bruce). El viejo refrán se quedó corto: un peruano no solo deber ser el peor enemigo de otro peruano, sino que debe ser lo más sádico posible al gozar de la desgracia ajena del otro. Bueno, uno lee el Twitter o los comentarios en web y estamos llenos de enfermos, de muchos monstruos resentidos, de ignorantes procaces y acomplejados, todos ellos reventando de odio. Qué gente habita este ‘país’ tan mala onda… –Otro alcalde limeño cayó preso esta semana... Esta vez fue Punta Negra. Antes lo fueron de San Bartolo, San Juan de Lurigancho, Villa María, Santa Rosa, etc.… Vamos a ver cuántos de los que sean elegidos este domingo por el ‘electarado’ seguirán esos pasos… –¿Cómo al JNE se le ocurre hacer los debates tan cerca de las elecciones? ¿Y con ese formato tan desastroso? Además, al JNE no le corresponde meterse a organizar debates. Su chamba es legal estrictamente. Y eso de dejar vacía la silla de Reggiardo fue una intromisión política inexcusable en un ente estatal.

- Juristas ‘imparciales’ consultados ayer por LR sobre la revocación del indulto a Fujimori: Cateriano, Ugaz, Arbizu, Avelino Guillén, Vargas Valdivia, Iván Montoya y el ex ministro humalista Gustavo Adrianzén. ¡Jua, jua, jua! ¡‘Imparciales’! ¡Mohme es un comediante!

- Ya al cierre de esta columna me informan que Urresti fue absuelto de la acusación de homicidio. No tengo el 100% de seguridad, pero no me sorprendería de ser cierto: las pruebas eran muy débiles. ¿Ganará ahora?