GyM: Ojo con Nueva York

-Dado que GyM cotizaba en la bolsa neoyorquina (ADRs), es muy posible que allá se abran juicios civiles y penales a sus directivos tras esta declaración de Brasil que confirma los sobornos, pues todos los cotizantes en Wall Street se comprometen a una gestión inmaculada que no dañe los intereses de los accionistas. El Estado o cualquier accionista gringo te pueden demandar por estar dando sobornos a terceros. ¿Y desde ahora aquí serán igual de severos con José Graña como con Keiko y otros?

-¿Le parece profesional, legal, legítimo y normal que un canal de TV y un diario revelen ayer una conversación privada –por “wasaps”– entre Heresi, Violeta y Villacorta, donde estos NO están tratando ningún tema ilegal y solo intercambian pareceres sobre quiénes y cómo manejaban los fondos durante la campaña de Vizcarra? Uno lee los mensajes (dense el trabajo) y allí no se aprecia una conspiración, ni nada por el estilo. Ni en la forma incluso, porque se refieren respetuosamente a terceros, sin lisuras o expresiones criollas vulgares. Aparte de refrescar la memoria y de coordinar respuestas políticas, NO hay nada más en esos mensajes; por eso es muy feble el argumento de “interés público”. ¿Ameritaban esos mensajes violar la privacidad de estos tres políticos (y serán “políticos”, pero son ante todo seres humanos que también tienen el derecho de privacidad)? ¿Ameritaban revelar información que es muy probablemente fruto de un espionaje, a lo que la prensa no le puede hacer el juego? ¿Ameritaban prestarse a atacar a políticos críticos al Gobierno para ir en pared con el oficialismo (porque es obvio que quien los proporcionó busca defender a Vizcarra y otros)? ¿Ameritaban incluso arriesgarse a querellas? Todo muy reprobable (espero que esta columna no me traiga problemas).