GyM y el Mundial

-Está pasando desapercibida, por el Mundial, esta increíble y muy reciente decisión judicial de EXCLUIR a la empresa Graña y Montero de las investigaciones por la corrupción en la Interoceánica Sur. Los jueces Sonia Torre y Rómulo Carcausto tomaron tan insólita decisión, en contra del pedido de la Fiscalía y de la anterior decisión del juez Concepción. ¿Ahora resulta que Odebrecht solita era la mala de la película, que GYM era la ovejita inocente que ignoraba por qué ganaban siempre o por qué se disparaban los costos? No es que les hayan declarado inocentes… ¡Es que ni siquiera les van a investigar! Y muchos colegas callados…

-“Perla (Berríos) volvió a quejarse y por la noche recibió la llamada de Augusto Álvarez Rodrich: ‘Me dijo que si no lo hacía yo, había una fila de chicas dispuestas a hacerlo. Yo estaba embarazada cuando me dijo eso. Tenía siete meses. Y me estaba amenazando con despedirme’, cuenta. (…) ‘El canal interpretaba el contrato como si yo fuera su esclava, como si pudieran obligarme a cualquier cosa’. (…) El 20 de octubre, la periodista le escribió al gerente general Andrés Badra: (…) ‘No estoy de acuerdo con la forma en la que están planteadas estas menciones (publicitarias). Considero incorrecto que se me identifique con una marca especial o con una entidad del Estado’. (…) Al día siguiente, Álvarez Rodrich la llamó para decirle que no iba más en el noticiero matinal. (…) Perla inició una batalla silenciosa contra el canal. Con su hija recién nacida debía visitar el Poder Judicial y el Mintra, ya que Latina, a pesar de que el vínculo ya se había roto, no la dejaba ni le permitía retirar los fondos de la CTS. ‘Me seguían hostilizando. Recién cuando la inspectora del Mintra los amenazó con multarlos, destrabaron eso (la CTS)’” (tomado de H-13. 1/9/17. Págs. 10-11).