-Ojo que Pancho Sagasti, el gurú económico del Partido Morado de Guzmán, integró años atrás a Fuerza Social-PDD, el germen del villaranismo. Y tanto Gino Costa como Alberto de Belaunde van a candidatear por esta agrupación. Todo lo anterior desnuda que Guzmán va a ser uno de los candidatos del oficialismo, junto a Salvador del Caviar, que ya anda con encuestas y presentaciones en Harvard.

-¡Oh casualidad de casualidades! Justo ahora salen esas declaraciones del sobrino de Yoshiyama cuando el TC va a examinar la libertad de Keiko. El año tiene 365 días, pero justo aparece ahora. Es que solo Mávila y las guaripoleras más acérrimas de nuestra prensa no quieren percatarse del descarado uso político que se le está dando a la justicia, pequeño detalle que el 90% de peruanos no quiere o no puede ver.

-Ignoro si ese alcalde se arrodilló ante Vizcarra de indigno, payaso o desesperado. De todas formas, bajar la cerviz siempre es repelente. Pero más repulsiva fue la inacción de Vizcarra, que no levantó a ese hombrecillo, reconviniéndole a que no se humille ante él, que ni divinidad ni monarca es.

-Un indicio de que la política peruana está por los suelos es que la bastante elemental Susel Paredes sea una “rockstar”. Estamos bien jodidos si ella es de lo mejorcito de la oferta electoral y que algunos medios le hagan tanto cherry.

-Sinesio López me convenció ayer de que es más un fascista que un comunista con ese elogio de la calle para hacer política... Sinesio, un “name dropper” como Jorge Bruce de intelectuales para sentirse el sabio, debería saber que Mussolini y su Marcha sobre Roma (1922) inauguran el uso de la calle para tomar el poder (no los bolcheviques, que eso fue insurrección armada).

-Discúlpenme aquellos colegas que no mencioné ayer: el espacio y la memoria conspiraron.