Me encanta cómo la burguesía vota a ciegas en el Perú. ¡Son tan inteligentes! Por ejemplo, muchos tontitos de nuestro brillante sector A/B creen que Julio Guzmán y su Partido Morado son unos moderados de centro (o hasta de centroderecha). ¡Falso! Eso es izquierda, señores. No solo llevan a caviares extremos como Pepi Patrón (ex mano derecha de Marcial Rubio en la PUCP) o a caviares saltimbanquis como Gino Costa (juvenil militante comunista, defensor adjunto con Fujimori, jefe del INPE con Paniagua, investigador del IDL, ministro chakano con Toledo, regidor andradista miraflorino con Somos Perú, consejero consultivo de la Open Society de Soros, profesor del instituto aprista de Alan, congresista con el derechista PPK y congresista oficialista con Vizcarra), sino que también caviarines de esos con que otrora pobló la PCM el expremier ppkausa Zavala, como el publicista izquierdista Daniel Olivares, al que hay que agradecerle su franqueza al declarar este domingo a El Comercio que entre los “aliados naturales” del Partido Morado se encuentran los comunistas del antiminero Frente Amplio aranista y de Juntos por el Perú, esa melcocha marxista-siomista apoyada por Verónika Mendoza, que tiene entre sus candidatos a dinosaurios comunistas como Manuel Dammert o a cuadros más jóvenes pero no menos rojos, como el “discriminado” Arbizu (Olivares también trabajó con la municipalidad de Susana Villarán, así que de rojos conoce).

Entonces, ya están advertidos por la mismísima gente morada: votar por el Partido Morado no es solo votar por los caviares y por el oficialismo, sino también por un partido que en el próximo Congreso tendrá como sus “aliados naturales” a los comunistas –porque son comunistas, de esos que hasta defienden o soslayan al chavismo y al castrismo– del FA y de JPP.