Guzmán y Barnechea comiendo canchita

- Barata ‘cantó’ ayer y le llovió a tirios y troyanos, según los trascendidos (confieso que las ‘donaciones’ me desilusionaron por lo bajas). Y eso que aún falta escarbar ese dinero en las elecciones regionales y ediles. Me imagino que, desde su sofá y comiendo pop-corn, los únicos que estarán mirando este espectáculo serán Guzmán y Barnechea, libres ambos de todo cuestionamiento.

Claro que cada uno verá lo que quiera ver. Mohme y la izquierda antifujimorista atacarán a Keiko sobre el resto, los humalistas dirán que todos son iguales a sus encarcelados jefes, Cateriano y cía. se centrarán en Alan, los fujimoristas no soltarán a PPK y Villarán (y a sus lugartenientes Glave y Huilca, que increíblemente alegarán que “no se dieron cuenta”), etc.… Asimismo, va a ser interesante ver cuántos de los receptores del dinero negro se inmolarán por sus líderes y dirán “el dólar se detuvo aquí y arriba no sabían nada”. Varios alegarán que nunca fueron funcionarios públicos. Y habrá que ver qué tanto le interesa finalmente la corrupción al electorado peruano, que regresó a Alan al poder en 2006, perdonó al fujimorismo tras la montesinada, reeligió alcaldes y presidentes regionales con roche y no se inmuta por las acusaciones a Santos.

- Por más que solo RMP lo defienda ardorosamente y mucha prensa se haga la loca, la posición de Eloy Espinosa en el TC es insostenible tras admitir que no tiene ningún doctorado y mintió así al Congreso en un documento presentado a este para postular a ser magistrado, por más “preliminar” que alegue que sea o que fueron “equivocaciones de tipeo” (¡plop!). Es muy simple: el máximo intérprete de las leyes tiene que ser inmaculado y esto puede ser hasta el delito de falsedad genérica (art. 428). Y Eloy, hacerse la víctima para defenderse es patético.