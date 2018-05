¡Gracias, muchachos!

Esta reciente alza en diversos impuestos selectivos al consumo tiene dos responsables: los ex ministros Segura y Thorne, quienes se pusieron a hacer sendos experimentos bajo sus respectivas gestiones con el marco tributario general, unos cambios inoportunos que terminaron afectando la recaudación fiscal. Ni la economía se estimuló, ni aumentó la recaudación ni nadie se formalizó; solamente el hueco del déficit se expandió. Thorne incluso era más avezado que Segura, pues prometía irresponsablemente –junto a PPK– bajar en un punto al IGV inmediatamente, para luego seguir disminuyéndolo a poquitos hasta el 15%. Lo más preocupante era que uno percibía que Thorne no estaba haciendo demagogia (como si se notaba en PPK), sino que se creía el cuento de verdad. No hubo economista serio que no mostrase su total escepticismo, pero en campaña se prometen tantas cosas y existen tantos incautos que ese bulo de ciencia ficción fue tomado con seriedad, cuando era tan absurdo como ofrecer un balón de gas a 12 soles (y la demagogia paga en nuestro “país”: Dammert y PPK fueron elegidos, mientras que Thorne llegó al MEF). Thorne, Zavala y PPK fueron tan graciosos que incluso promulgaron un decreto (1347) en enero de 2017 en el que bajaban el IGV al 15% desde julio de ese año, rebaja subordinada a condiciones fiscales que ellos (¿salvo Thorne?) sabían perfectamente que no se iban a dar.

Así, lector, acuérdese de Segura y Thorne cada vez que se fume un cigarro, beba un trago, tome una gaseosa o compre un auto. Y mucho me temo que se acordará más de ellos de aquí a no mucho tiempo, pues mucho me temo que ese hueco fiscal va a obligar al ministro Tuesta a elevar el IGV en un punto (y seguramente saldrán otra vez desde el Gobierno a decir que esa subida la han hecho por nuestra salud…).