Gorriti, el IDL y “Parado”

- ¿Sabían ustedes que uno de los mencionados en investigación de El País sobre Odebrecht y sus transferencias a ese banco de Andorra es un tal “Gabriel Parado Ramos”, nombre que al parecer se referiría a Gabriel Prado Ramos, conspicuo militante (presidió el PDS) y funcionario edil del villaranismo (tuvo que renunciar a Emape por el caso de los “patrulleros bamba”. Antes había dejado de ser gerente edil de Seguridad Ciudadana por su pésimo manejo del desalojo de La Parada), además de nada menos que ex integrante de la ultracaviar ONG IDL, aquella que por años ha pretendido ser la conciencia moral del país? Prado incluso escribió un informe de seguridad para el CADE-2006, junto a Gustavo Gorriti. Como Gustavo es un colega que se está dedicando a fondo a lo de Odebrecht y la corrupción brasileña, es de esperar que le ponga el mismo celo al caso de Prado, al igual que los demás integrantes de IDL-Reporteros. Uno tiene que ser igual de implacable hasta con ex miembros del sacrosanto IDL. Y conociéndole, espero que Gustavo no se pique, sino que actúe en consecuencia.

En cambio, de que el regidor villaranista Hernán Núñez, Marisa Glave, Augusto Rey, Mohme, Lévano, mi vecino, Morgana, Mónica Sánchez, Mendoza o Indira no se ocupen para nada de Prado no me sorprende. Tampoco espero ver a rojicaviares con polos, pintas y banderolas con “Parado Andorra”, tipo “Keiko 500” o “AG”. Pero si a estos dos les hacen roche por esas inscripciones, lo justo es que se lo hagan igual al villaranista.

- Está cantado que el vocal Lecaros y la Corte Suprema van a absolver a todos los acusados del “Baguazo” y el crimen de 12 policías quedará impune. ¡Seguramente se suicidaron! ¿Ese es tu Perú, no vecinito, donde “jódete judicialmente nomás” si no eres rojicaviar? ¿Tienes empatía por esos 12 policías?