¿Golpistas por un 5 de abril caviar?

De “golpistas” no se podría menos que calificar a Mohme, su diario La República (LR) y a la caviaraza ONG Instituto de Estudios Peruanos (IEP) por proponer y poner en portada una pregunta que induce a nada menos que el cierre de un poder electo del Estado. ¡Esto es gravísimo! Lo más suave es “irresponsables”, pero no creo que eso sean: tontos no son. Es muy probable que a la caviarada se le haya ocurrido esta pregunta para tapar que en el mismo sondeo se registra que Vizcarra está ya más desaprobado que aprobado. O tal vez es una manera de bajarle potencia al Congreso ahora que Vizcarra está perdiendo fuerza y la caviarada anda con la tesis de que el Congreso ha vuelto a ser más agresivo. O tal vez esto es para blindar preventivamente a Vizcarra de una vacancia. O que el Congreso sea el chivo expiatorio de la nula gestión de Vizcarra. Especulo, pero opino que me es evidente que esa ponzoñosa portada y pregunta no me parecen casuales y, en mi parecer, son totalmente golpistas. Ignoro cómo de ahora en adelante la caviarada va a tener la desvergüenza de criticar el 5 de abril de 1992 fujimorista si así de sibilinamente está creando una atmósfera propicia para que ese fenómeno se repita ahora, solo que desde el lado caviar. Como periodista (por estudios y por práctica, no como tanto improvisado por intrusismo que tenemos), creo firmemente en la libertad de expresión. Pero lo hecho por LR y el IEP es muy delicado y peligroso, y la democracia NO puede ser boba. Un agresivo medio de comunicación marxistoide como LR puede vapulear diariamente al Congreso por diferencias políticas. Es su derecho. Mohme le ha declarado la guerra sin cuartel a este Congreso desde julio de 2016. Es su derecho. Pero no puede inducir a su cierre, incendiando la pradera, junto al IEP. Eso es GOLPISMO.