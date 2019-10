Al momento de escribir estas líneas (01:25 hora española), las cosas están meridianamente claras: lo sucedido hace poco en el Perú es un GOLPE DE ESTADO. Ha quedado claro que Vizcarra estaba buscando cerrar el Congreso como sea. Y así lo ha hecho. Esto significa que Vizcarra y TODOS los ministros que le apoyen deben acabar necesariamente en la cárcel por golpistas, como así también cualquier uniformado, policía o militar que apoye esto, de raso a oficial. Y también significa que Mercedes Araoz va a ser presidenta del Perú, porque Vizcarra ya NO es nuestro presidente. Vizcarra no puede cerrar un Legislativo porque le disguste que una mayoría congresal legítimamente elegida cumpla con su mandato de elegir a un TC.

Ahora vamos a verles las caras a los verdaderos demócratas en el Perú (no cuento a los rojos entre ellos). No a los que usan la democracia como les conviene. Vamos a ver qué coleguitas, qué opinólogos y qué medios se pliegan al golpismo, como ya lamentablemente se observó en una radio importante ayer. ¡A refregarles en la cara su golpismo, a denunciarles! Vamos a ver también a los coleguitas “tibios” de siempre, tan criticables como los anteriores. Porque un periodista aquí NO puede estar con medias tintas: o eres golpista o no. Por más impresentable que sea este Congreso, Vizcarra no puede cerrarlo solo porque no obra como él quiere, buscando cualquier excusa, vía esta absurda “cuestión de confianza”, que además NO se puede “inferir”, menos aún cuando el Congreso cumplió EXPRESAMENTE con otorgarle la confianza. Seguramente este cierre será una medida popular porque este Congreso es una desgracia, pero lo popular NO es lo legal. Y las masas te abandonan pronto, Vizcarra. Se trata de cumplir con la Constitución, no “con lo que le gusta a la gente”.