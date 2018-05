Gisella Ortiz, Becerril y ‘Riflo’

- No se me venga a jactar Gisella Ortiz por Twitter con el juicio que me entabló tiempo atrás, que bien sabía ella que Correo solo recogió dichos de terceros (o sea, el problema legal era estrictamente entre ella y el señor Risco, quien la acusó de haber sido cercana a SL) y se le dio su correspondiente derecho a réplica. Por todo eso, su querella conmigo jamás iba a prosperar. Más bien, espero que Gisella Ortiz siga tan locuaz y nos explique cómo es que bajo el fujimorato trabajó para un congresista fujimorista (el hermano de Becerril) e integró la lista de un candidato fujimoristoide (Ricardo Flores) años DESPUÉS de que su hermano había sido asesinado. Tras esos años de cercanías naranjas es que aparece esta dolida Gisella Ortiz antifujimorista. ¡Que tuiteé sobre Víctor Antonio Becerril y ‘Riflo’, a ver!

- Este reciente éxito de Heredia & Humala en recusar a toda una sala penal, faena que ambos continúan con un intento similar con el juez Concepción, me hace recordar tanto esa inmortal frase anotada por Nadine en una de sus libretas: “El juez se puede escoger”. ¡Rezarle a San Martín de Porres para que interceda en el PJ es garantía de triunfo!

- Me sorprende que un veterano escritor como Eduardo González Viaña tenga problemas de lectura, pues cita unas anteriores frases suyas que no son aquellas que cuestioné aquí. Lo que escribió en cuestión EGV fue “… al cancelar de un plumazo los beneficios penitenciarios que existen para el resto de los presos comunes y ahora ya no para los políticos” (‘En el Perú no somos perversos’, Diario 1). Ergo, los terroristas son “presos políticos” (categoría que no existe en una democracia como la peruana y menos para criminales) para EGV, lo que nos confirma la benevolencia intelectual de la izquierda con el terrorismo.