Gilbert en su cascajal

¿Se pueden imaginar cuál sería la reacción de gran parte de nuestros medios si el operador electoral montesinista Cavassa hubiera revelado que trabajó para el fujimorismo o el Apra durante la campaña electoral de 2016 y que cualquiera de estos partidos hubiera ganado esos comicios por un margen ínfimo de 0.24%, tal como sucedió ese año? ¡Ya me imagino a La República y otros proclamando el fraude y voceando la ilegitimidad de ese gobierno! ¡Las aperturas de varios canales! ¡Las columnas de AAR o RMP y de otros coleguitas más! Y estoy seguro de que ninguno de estos habría creído la versión de cualquier parlamentario o dirigente de esas filas que sostuviese que solo contrataron a Cavassa “para entrenar personeros” y que tanto el candidato principal como los demás candidatos y dirigentes no sabían nada de este jale extraño de un experto montesinista en fraudes y chanchullos electorales. ¡El chongo mediático que habría en estos momentos sería descomunal! Ya se estaría hablando también de que Cavassa habría impulsado las salidas de Guzmán y Acuña, de los tan sorprendentes votos preferenciales que sacaron algunos entonces oficialistas elegidos, de la inamovilidad militar y de otras cosas raras en esas accidentadas elecciones. Pero hoy el tema es pasado por agua tibia en casi todos nuestros medios, salvo uno. El primero que tiene que responder por esa contratación es Gilbert Violeta (81 mil votos preferenciales...), responsable de esa campaña y la mano derecha de PPK. Y responder de verdad, no victimizándose y escondiéndose con tuits infantiles. No me creo que alguien va a contratar a un operador de peso todoterreno como Cavassa para solamente “instruir personeros electorales”. O que muchos dirigentes ppkausas no sabían. A otro perro con esos huesos, en otro cascajal...