Un gasoducto sin sentido

Con asesores tan antifujimoristas de izquierda, como mis amigos Coco Salazar (ex mano derecha de Nadine) y Juanito de la Puente (toledista y La República-boy), no me asombra que el DP Walter Gutiérrez haya pasado de apristón a caviar. ¡Esa primera plana de ayer de EC debe haberle emocionado tanto a nuestro figuretti DP!

- El mismísimo Marcelo Odebrecht explica en su confesión que el proyectado Gasoducto Sur de Humala era “ineficaz”, “una imposición de Humala” y “no tenía ningún sentido” (página 92). Nos iban a robar US$7,328 millones más.

- Qué bueno que en Brasil hayan condenado al mafioso de Lula, que tanto daño le hizo al Perú, entrometiéndose en nuestra política con un esquema colosal de corrupción e imponiendo al hueso ese de Humala como presidente. La izquierda peruana debe estar de luto con su paladín embarrado. Priceless!

- Esta semana lograron clonar monos en China. Ergo, la clonación humana ya es factible. Histórico... ¡Clonemos mil Yonhy Lescanos y seremos una superpotencia!

- Espero que ni las ONG ni las universidades caviares capaciten a los nuevos jueces ambientales. Si no, vamos a ver la misma captura mental que estos hicieron antes con el PJ, vía capacitaciones, diplomas, becas y viajecitos. Esa fue la base de la tremenda influencia que la caviarada ejerce allí.

-Tremendo desaire del Papa a la PUCP al no visitarla, como sí hizo en Chile con su pontificia universidad local. La caviarada mediática y académica se ha quedado muda ante el desplante. ¡Cipriani debe estar riéndose solito!

-¿PPK frecuentó por meses –y sin vergüenza– el club Golf de San Isidro en horas laborables y ahora tiene el desparpajo de decirnos que Bergoglio le aconsejó “sigue trabajando, no te dejes distraer”? ¿Trabajando PPK? ¡Si más bien ha trabajado muy poco! Calladito se le ve más bonito.