¿Fujimori, Del Castillo o Barreda?

- Gracias a La República, RMP, Glave y Huilca, he descubierto que un interno médico es un “esclavo” porque pasa todo el último año de su carrera laborando sin retribución, en exclusiva y muchas veces por más de 8 horas diarias. También he descubierto que los esclavos accedían voluntariamente a esa condición por convenio, lo eran por unas horas a la semana durante un máximo de tres años y seguramente eran perjudicados por sus “amos” al terminar siendo “empleables” en la ocupación en que se especializasen para no acabar de desocupados con cartón… Es increíble la mala leche. Cierto que esa ley es perfectible y que debería llevar alguna remuneración o ventaja académica, pero de allí a tildarla de “esclavista” hay que ser muy malvado o muy tonto.

- Todo indica que PPK tiene un nuevo operador político, un tipo hábil que le ha aconsejado casarse con Kenji y ser más agresivo (como su exposición en la CCL o la conspiración “comunista” para vacarle), más demagogo (RMV, comprar papas y vetar a Maduro), más concesivo (entregar la Sunedu al acuñismo y cía.), más negociador (buscar cambiar el DU 003 para que Odebrecht venda Chaglla en más de mil millones de dólares) y más manipulador (una fiscalía que no va a preguntar por él en Brasil). ¿Quién será ese nuevo operador? Fernando Zavala aún sigue siendo su mano derecha, este ya demostró ser muy torpe. ¿No será Alberto Fujimori? ¿O Jorge del Castillo? ¿O su ministro aprista Javier Barreda?

- ¿Se acuerdan cuando PPK le dijo a Keiko “hijo de ladrón es ladrona” durante la campaña? ¿Le habrá dicho lo mismo a Kenji el otro día que viajaron juntos a Puno?

- Tras Lévano, el otro rojo Nelson Manrique repite la mentira de que el suegro de PPK fue W. Casey, ex jefe de la CIA, cuando lo fue el congresista demócrata J. Casey...

- Eloy, muestra tu cartón…