Fuera OXFAM del Perú

- Como consuelo nuestro, ‘electarado existe en todos lados. Todos los días entran miles de venezolanos a Colombia, diciéndoles que huyen del infierno socialista de Maduro. ¿Y quién va primero en las encuestas para la próxima elección presidencial colombiana? El izquierdista Petro, un ex terrorista de la banda M-19… Recuerden nomás que aquí llegaron miles de refugiados cubanos en 1980 tras la crisis de refugiados en la embajada peruana allá, contando todos cómo se vivía en el infierno castrista. A los tres años, Lima eligió al comunista Barrantes como su alcalde... y los ayacuchanos votan por la izquierda después de lo que les hizo Sendero… Por eso no creo que aquí la migración venezolana le haga entender al pueblo peruano lo estúpido que es votar por Verónikas, Antauros, Goyos y demás yerbas. Dicho sea de paso, ya Yehude entregó su vientre de alquiler (Partido Humanista) a Siomi (Juntos por el Perú) y este está tratando de cerrar con Mendoza, a la que le falta inscripción en el JNE. ¡Sarta de oportunistas sin ética!

- Si el 87% (Perú) y 65% (Chile) exigen la pena de muerte y la clase política la bloquea, después no se quejen de estar desconectados con el votante, de ser rechazados y argüir que “la democracia está en crisis”. ¿Cómo no van a estar en crisis las clases políticas si no hacen lo que la gente –quien les colocó allí– reclama? No se pueden alienar tanto.

- ¿Y qué pasó al final con esa investigación de la filtración del TC al congresista Gilbert Violeta sobre la ley antitránsfuga? ¿Blume nos va a dar el nombre del ‘topo’ de Gilbert o no?

- La demagógica y antiminera ONG Oxfam ha quedado absolutamente descalificada después de esa orgía en Haití con plata de los donantes. Corresponde a la APCI cancelar su inscripción en nuestro país.