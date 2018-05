¡Fuera Foronda (y Mechita Airlines)!

- Nos suben el ISC por apuros fiscales y solo el reciente viaje de Meche Aráoz a París (encima para la inalcanzable OCDE) nos cuesta casi US$10 mil, con un pasaje de US$7,000 en primera clase. ¡“Austeridad” proclama Tuesta desde el MEF!

- ¿Cómo es eso de que el CNM pretende ratificar “automáticamente” a los vocales que han presidido la Corte Suprema, sin entrevista y votación? Esta ratificación es cada siete años. ¿Otro milagro de San Martín de Porres? Hay unos allí que aparecen en las agendas de Nadine y temen que eso les signifique no ser ratificados.

- Es INACEPTABLE que una ex integrante del MRTA esté laborando en el despacho de esa congresista Foronda, del Frente Amplio de Marco Arana. A mí no me viene Foronda a atarantar, poniéndose gallita a gritos o haciéndose la víctima atribuyendo esta revelación a una campaña o echándole la culpa a la inútil oficina de Recursos Humanos del Congreso o llamando un posible “error” esa contratación. Aquí solo existe un hecho central: Foronda ha contratado a una TERRORISTA. Ha contrabandeado en nuestro Legislativo a una integrante de una banda de asesinos políticos para que le paguemos un sueldo con NUESTROS impuestos. ¡Es como que un nazi liberado de la cárcel entre a trabajar en una sinagoga! Esa banda de delincuentes emerretistas mató, secuestró y mutiló a muchos peruanos inocentes. NO podemos ser tibios. Esto no amerita una amonestación o una suspensión. NO. Tarjeta roja de frente a esta roja. Hay que hacerles el pare de una vez a estos del FA: Foronda firmando a favor de Polay, sus correligionarios del FA Apaza y Tucto llamando “presos políticos” a los emerretistas presos y pidiendo la amnistía a Abimael respectivamente, ese video del FA con Edith Lagos, esos candidatos (Gilvonio) con media familia emerretista… ¡Fuera Foronda!