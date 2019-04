Festín caviar con Vizcarra

¡Vivo Vizcarra de incrementar en 60% el gasto estatal en consultorías para el Estado, hasta ascender a S/1,650 millones para 2019! Así va a tener a la poderosa y tan presupuestívora caviarada de su parte. ¡Vivazo!

- Una enseñanza que nos deja la reciente tragedia del bus calcinado es que NO debemos consumir productos y servicios informales. Una menor demanda reducirá la oferta informal, así de simple. Es cierto que lo informal permite ahorrar algún dinero, pero te puede hasta significar la vida. Además, estás ayudando a evadir impuestos a otros, como también a que tu país sea más desordenado. En eso tuvo Vizcarra ayer toda la razón: la población es cómplice de la informalidad. Así como no habría vivos de no existir tontos, no habría informales sin consumidores de sus productos.

- Me imagino que los chilenos deben de ser los más felices con estos problemas en Las Bambas y la paralización de Tía María y Conga: su principal rival en producción cuprífera se dispara solito a los pies. Deben de alucinarnos de lo idiotas que somos.

- Muy curioso ese reciente incendio en ese almacén de documentos oficiales regionales en Arequipa. Justito se quemaron muchos papeles claves de la administración de Yamila Osorio. Casualidades...

- ¿Por qué Avelino Guillén es, desde hace muchos años, un oráculo infaltable en la prensa peruana? ¿Acaso es una eminencia, un gran jurisconsulto, un tratadista doctrinario? ¿Por flojos de buscar una fuente que no falla? ¿Por buscar una opinión legal con un sesgo político anticipable?

- La arqueóloga Ruth Shady me hizo la semana al declarar que el Perú sería “un país desarrollado” si las culturas indígenas hubiesen seguido evolucionando solas, sin la invasión española. Los disparates que se sueltan aquí siempre me hacen reír a solas. Con razón es izquierdista…