¡Feliz 28 con Quellaveco!

-Quiero comenzar la columna hoy en positivo: el anuncio de que el proyecto cuprífero Quellaveco ya está en marcha representa una estupenda noticia para nuestro país. Quellaveco va a significar un incremento de hasta medio punto del PBI, generará unos 7 mil empleos directos y unos 30 mil indirectos, amén de que representará unos 2 puntos de la inversión privada total. Hacía años que el Perú no alumbraba una mina tan grande de cobre. Y el cobre es nuestra principal exportación y ‘driver’ histórico de crecimiento; hacia donde va el metal rojizo, va nuestro PBI. Por eso es que Arana y la izquierda antiminera le han hecho un daño colosal al país al boicotear exitosamente Conga y Tía María; la gente no tiene la menor idea de los miles de millones de dólares que Arana y esos le han costado al país. Probablemente, estos rojos nos han hecho tanto daño como la invasión chilena en el siglo XIX.

- No me imaginaba una victoria tan holgada del fujimorismo (claro, mucho ‘topo’ supuestamente entre los opositores a ellos sufragó secretamente naranja). Espero que la nueva Mesa Directiva monocromática no signifique que sigamos en esta dinámica de crispación política. Los fujimoristas deben darse cuenta del aislamiento político en que se encuentran, de cómo polarizan y de que es menester recobrar el prestigio de la institución congresal. De hora en adelante, extiendan manos y no puños, que si no, este tren se va a descarrilar.

- Al nuevo presidente del PJ, Prado Saldarriaga, no se le ocurre proponer algo mejor que los jueces sean elegidos en votación por… ¡los jueces! Hasta me pareció un chiste de humor negro: más fuera de la realidad no se puede estar. Esa iniciativa tan endogámica refuerza la convicción de que el PJ jamás se reformará sin intervención de terceros.

- ¡Felices Fiestas Patrias!