-Este fascismo fiscal está llegando a límites alucinantes en el Perú, ante la indiferencia de la mayoría o el aplauso de las waripoleras. ¡Esta pretensión de dos fiscales (Pérez y Juárez) de desaparecer a dos partidos políticos (PN y FP. Luego posiblemente les tocará al PPC y al Apra) por ser “organizaciones criminales” ni siquiera se le ocurrió a Odría con el Apra y el PC! ¡O a Montesinos! Ni el nacionalismo humalista ni este desastroso fujimokeikismo me simpatizan un átomo, pero no puedo quedarme callado o hasta aplaudir, como otros. Primero, porque los aportes ilegales no son “lavado de activos”; la acusación es falaz y es una vergüenza que hasta ahora se esgrima.

Segundo, de serlo, pues que respondan las personas, no los partidos. Tercero, es peligrosísimo para una democracia que el Ministerio Público y el PJ estén cerrando… ¡partidos políticos! ¡Fíjense el precedente que eso crearía! Claro, Pérez o Juárez irán donde Mávila o el medio oficialista de turno, les seguirán la cuerda al ritmo del micrófono que “sopla” en la oreja y tendrán sus rebotes aprobatorios y mi vecinito hará barra, pero esto es sencillamente monstruoso. De verdad que alucino con el silencio del 90% de los coleguitas ante barrabasadas como esta. Nuestra prensa, justicia y opinología están viviendo una de sus horas más bajas.

-Que Axel Kicillof –la versión argentina de nuestro recordado ministro “inflación bruta” Saberbein– haya ganado en la provincia de Buenos Aires demuestra que están en una decadencia terminal. Argentina pudo ser Australia o Canadá. Terminó siendo un aborto.

PD: ¿Qué espera Torre Tagle para expresar, por lo menos, su preocupación por el reciente fraude electoral en Bolivia? ¿Ratificamos nuestra fama de ser los cobardes del barrio? ¿Y la izquierda peruana? ¡Calladita!