Faltó el voto voluntario

No debería producirse un choque de trenes entre Ejecutivo y legislativos, pues la mayoría de propuestas presentadas son moderadas y más o menos razonables. Las más importantes son, de lejos, el control del dinero en las campañas políticas (más aún que no veo nunca más a nadie medianamente decente ponerse a donar dinero tras todos los problemas que muchos donantes de buena fe han tenido y solo gente muy avezada daría en el futuro.

Me imagino que eso se suplirá con algún tipo de subsidio estatal y limitaciones) y el TAN nocivo voto preferencial. Lo de que condenados no puedan ser candidatos cae por su propio peso, aunque me imagino que habrá algún tipo de delitos muy menores que podrían ser eximidos. Lo de las primarias internas no creo que pase de un buen deseo: son muy difíciles de implementar en un país en que apenas hay clubes políticos a los que podemos llamar “partidos”. El rojerío llegó a hacer una –en donde salió elegida Mendoza sobre Arana– y fue todo un quilombo, a pesar de que esa gente suele ser más afanosa y activista que el resto. Eso de las primarias me suena a una fumadaza de Tuesta, que se computa que está en Estados Unidos y que aquí los “partidos” son como el Republicano y el Demócrata. Después, Salvador del Caviar y Tuesta han metido la huachafada caviar esa de moda del feminismo, con la participación paritaria y alternada, como si las mujeres fueran unas discapacitadas que necesitan ayudas. Personalmente, me parece una tontería y creo que la discriminación positiva es discriminación finalmente, pero tampoco no es un tema como para hacer la gran guerra y a todos los políticos les gusta la pose de ser “modernos” con ese asunto. En lo de la inmunidad sí podría haber bronca. Pero, como de costumbre, se olvidó la reforma más importante: el voto voluntario.