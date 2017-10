Explosiones simultáneas

Si algo va de poner de manifiesto este censo, es el vertiginoso crecimiento demográfico peruano en los últimos 50 años, algo que a menudo no se toma en cuenta por nuestros analistas cuando se habla de la pobreza, el desempleo, la violencia política, la tugurización, la polución, el crimen, la informalidad, caída en la calidad educativa o el hacinamiento de Lima. Seguramente, nuestros descendientes sí relacionarán el crecimiento de estos problemas con nuestra explosión demográfica, como no lo hacemos en estos días, simplemente porque es más “cool” intelectualmente hablando referirse a la “pobreza estructural”, “la diversificación productiva”, el “desborde popular” y otras palabrejas de esas con aspecto de inteligente. O, peor aún, soslayar el tema por motivos religiosos.

Ninguna sociedad pobre no iba a tener una agudización temporal aún peor de sus problemas con un colosal impacto poblacional como aquel que experimentó nuestro país, que pasó de 10 millones de personas en 1961 a los aproximadamente 31 millones actuales, el triple de gente en medio siglo. Encima, esa brutal expansión demográfica coincidió en gran parte con la instauración del modelo económico velasquista (1968-1992), que hizo trizas a nuestra economía y del que costó tanto salir. Nos reproducíamos aceleradamente (¡7 hijos promedio por pareja en 1961!) mientras destruíamos nuestra economía aceleradamente por el rojerío. Por eso un informe de Arthur D. Little a comienzos de los 60 vaticinaba una mixtura de desempleo y violencia política a partir de la década de los 70 si Perú no controlaba su crecimiento poblacional. Hubiera sido estupendo para el desarrollo peruano que el primer belaundismo o el velasquismo adoptasen políticas sensatas de control poblacional y educación sexual en ese momento clave.