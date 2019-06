Ese 0.02% no es por el Congreso

Vamos a lo importante en lugar de las bronquitas Vizcarra-Congreso: el PBI solo creció 0.02% en abril, a décimas de estar en rojo. Cierto, el cobre ha caído y abril tuvo menos días, pero todo el primer cuatrimestre ha tenido un desempeño muy ingrato respecto al mismo lapso de 2018 (que tampoco fue una maravilla): solo 1.68% de crecimiento, lo que es una porquería y es la mejor evidencia de que la gestión de Vizcarra es bastante mala.

Lo más tragicómico es que la gente, si nos atenemos a la última encuesta de Datum, le echa la culpa primero al Legislativo de este estancamiento, pues a la pregunta “¿Por qué no avanza el Perú?”, un 50% responde la opción “Hay obstrucción de parte del Congreso”, seguida por “Hay incapacidad de gasto en los gobiernos regionales” (24%. Una mucho mejor respuesta que la anterior, aunque no la correcta) y solo finalmente se menciona al que es el principal responsable de lejos, que es el Ejecutivo, con ese 22% que escoge “El Gobierno es ineficiente” (es que los más pensantes siempre son la minoría aquí…). Si bien esas opciones de respuesta pueden sesgar, queda claro que la satanización extrema a la que ha estado sometido este tan deficiente Congreso –tanto por sus horrores propios como por una campaña mediática implacable y casi monocorde– le ha hecho hasta aparecer, injustamente, como el culpable principal del bajón económico ante la ciudadanía. Cierto, el Congreso evita ahora ampliar la Ley de Promoción Agraria y más bien presentan harta iniciativa estúpida, pero gestionar la economía es tarea básica de Vizcarra y su gabinete, no del Legislativo.

También es verdad que el ‘electarado’ jamás ha entendido que los congresistas no tienen las facultades de los ministros y por eso siempre esperan obras y cosas de ellos que no están en sus manos.