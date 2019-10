Me da risa esa gente que dice que el presidente de facto Vizcarra no ha dado un “golpe de Estado” porque hay prensa libre (¡libre!, ¡oficialista la mayoría!), no se ha intervenido al PJ, no hay militares en la calle, ni nadie preso. A ver, ignorantes o vizcarristas, un golpe de Estado no necesariamente es un pinochetazo. Cerrar inconstitucionalmente a otro poder del Estado –precisamente a aquel que legisla, fiscaliza y representa– porque te sale del forro ES un golpe de Estado. ¡No se necesita más para arribar a esa figura, dummies! Parafraseando el lema clintoniano “¡es la economía, estúpido!”, diríamos “esto es un golpe, estúpidos”. Y eso es objetivo: este Congreso ha sido una desgracia vergonzosa, pero se eligió constitucionalmente hasta el 28 de julio de 2021 y NO se le puede cerrar porque te caigan mal.

-Una pena la cobertura sobre el golpe en España, pues las corresponsales de los diarios españoles El País (socialista) y el ABC (derechista católico) son las coleguitas rojas Jackie Fowks y Paola Ugaz (que fue una muy bien remunerada funcionaria villaranista y laboró por años en el IDL con Gorriti. Es íntima de la hija de Vargas Llosa, lo que podría explicar que esta roja escriba para el derechista ABC). Las dos escriben como dos waripoleras del presidente de facto Vizcarra. Para más escándalo, Ugaz solo entrevista a RMP y el congresista De Belaunde para su nota. ¡Nadita sesgada!

-La OEA actuó como Poncio Pilatos y aconsejó que el TC dirima entre el presidente de facto Vizcarra y el Congreso. ¡Claro, el bloque mayoritario rojimio que capitanea allí el rojimio Eloy Espinosa-Saldaña va a ser imparcial!

-Lamentable el rol de la mayoría de nuestra prensa en esta crisis. O alineaditos rochosamente con el presidente de facto Vizcarra o tibiecitos. De vergüenza ajena.