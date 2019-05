¿Qué encuestadora fue? 

-Sobre esta encuestadora que recibió dinero de OAS para hacerle un sondeo requerido por Nadine, me sorprende que hasta ahora ningún colega se haya dado el trabajo de averiguar o preguntar cuál es esa empresa, pues no es muy normal y menos legal que una compañía privada pague en efectivo y sin recibo un trabajo para Palacio. De arranque ya hay evasión fiscal y hasta puede ser hasta lavado, tal como ahora tan arbitrariamente el MP considera a este delito. Casi un cuarto de millón de dólares significa un megasondeo, así que no ha sido una encuestadora chica. Sospecho de una que trabajó mucho con Toledo y Humala, dirigida por una robusta ‘progre’, que antes solía también salir a hacer comentarios políticos.

-Cómo estará de mal el Perú que en un examen relativamente fácil (lo he revisado) dado para ser miembro de la JNJ, que reemplazará al CNM, solo hayan pasado –y raspando– tres de 104 postulantes. Encima, uno de los aprobados es el exfiscal Víctor Cubas Villanueva, quien fue aquel que decidió archivar el proceso contra Ollanta Humala por el caso Madre Mía, archivamiento que también contó con la pasividad del juez César San Martín (CSM), pues CSM pudo objetar la opinión fiscal en lugar de aceptarla incondicionalmente. ¿Cubas tiene la autoridad moral para evaluar jueces?

-Preocupante esa reciente divinización de policías y fiscales al colocarles cual superhéroes en las portadas. Estamos creando pequeños monstruos, además de que se pierde distancia y objetividad.

-Solo impedimento de salida para el embarrado exministro humalista Carlos Paredes. Ninguna restricción a José Graña de GyM. Y 36 meses de prisión preventiva a Keiko y Yoshiyama por muchísimo menos (que son presos políticos en realidad, pues ya Barata declaró que no sabía que la Caja 2 era ilegal). ¡De risa el doble rasero!