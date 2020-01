¿Alguien se esperaba que ese bloque vizcaviar del TC tuviese la valentía, seso e imparcialidad necesarios para calificar como tal al golpe de Vizcarra? ¿Alguien podía esperar eso de la comunista Ledesma, el inexistente Miranda, el “jurista” Ramos (su ponencia es un mamarracho) y del jefe de todos ellos, el “doctor” Eloy? No se necesita ser Justiniano para percatarse de que fue un golpe: se fabricó el pedido de una falaz y provocadora moción de confianza para cambiar las reglas de juego de una atribución exclusiva del Congreso, que ya estaba casi finalizando su normal proceso: las reglas se cambian para el futuro; tú no puedes ordenar que no haya arquero o que jueguen solo nueve en cancha cuando el partido está ya en el minuto 80.

Luego Del Caviar hizo su show irrumpiendo como loquito y se le dio EXPRESAMENTE la confianza, entendiéndose para elecciones futuras. ¡Ni siquiera hubo un acuerdo de gabinete firmado! Y que el Congreso haya sido una desgracia no es un argumento para que le cierre ilegalmente. Fujimori inventó la “interpretación auténtica”; ahora tenemos la “denegatoria fáctica”, apañada por los abogados y periodistas golpistas de turno. Fue un golpe que se pudo evitar si la bancada de AP no entraba en berrinche (por llamadas de Raúl Diez Canseco y Mesías Guevara), vetando a los candidatos ajenos y se completaba ese día toda la elección. Es más, los candidatos eran mil veces mejores que Eloy y su banda. Todo ha sido tan golpista que ni siquiera han dejado asumir al único magistrado electo. Tampoco me sorprende que la ciudadanía sea indiferente o avale este golpe: los peruanos siempre tendremos lo que nos merecemos.

PD: Como me puso un amigo: “¡Si yo ganara S/35 mil con carro, chofer y gasolina, también diría que la sesión donde se iba a escoger a mi sucesor es inconstitucional!”.