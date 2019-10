Ya se los he dicho mil veces: el TC está completamente dominado por Eloy Espinosa-Saldaña (quien postuló al TC asegurándole al Congreso que era doctor por la UBA cuando NO lo era. No sé cómo admira Juliana Oxenford a este caballero…), quien manda y comanda a un izquierdista y ahora vizcarrista bloque mayoritario de cuatro votos en total, con la comunista Ledesma, el historiador del Derecho (no es jurista) y aficionado a la vida nocturna Ramos y el silente juez Miranda (¿existe este señor? ¿Es un ente, un asterisco, un holograma?). Así, era imposible que este bloque oficialista permita el ingreso del legítimamente electo Gonzalo Ortiz de Zevallos (el “primo de Olaechea”, como enfatiza en titulares y notas la prensa oficialista), lo cual hubiera significado que uno de ellos deje los placeres de estar atornillado en el TC y la ruptura del bloque vizcarrista. Me sorprendió que Blume les haya apoyado. ¿Algún cubileteo habrá habido?

Y como Eloy manda con roche, luego también impuso a Ramos contra Ferrero como el ponente de la cuestión de competencia. No se necesita ser Casandra para augurar que Ramos presentará una ponencia que lavará el golpe del presidente de facto Vizcarra y que sus conclusiones serán apoyadas entusiastamente por el bloque de Eloy, que posiblemente contarán también con el apoyo de Blume. Así, el presidente de facto, la prensa oficialista, el rojerío y la caviarada se llenarán la boca por los siglos de los siglos con que el cierre del Congreso “fue constitucional”. Seguramente Ramos se tomará su tiempo para elaborar su ponencia y el bloque de Eloy en aprobarla, para que esta aprobación al golpe vizcarrista sea cerca de las elecciones.

-Adivina, adivinanza… ¿quién tiene el coeficiente intelectual más alto, Kenji o Forsyth o sus simpatizantes?