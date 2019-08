Como es público, hace unos años recibí un fallo increíble del vocal César San Martín (CSM), notificándoseme una condena elaborada mucho DESPUÉS de haber prescrito la causa (presumo que CSM me la tenía jurada porque revelé sus e-mails “consultando” el caso Fujimori con penalistas españoles). Dado que, por una prudente iniciativa de mi abogado Enrique Ghersi, habíamos constatado notarialmente que en el “Toma Razón de Causas” (libro judicial en el que se inscriben las sentencias) no había ningún fallo inscrito allí tras la prescripción, acudimos en queja al CNM. Pero sus integrantes caviares ni siquiera me dejaron participar –¡siendo yo la víctima!- en su “investigación” a CSM. Y, claro, le absolvieron... Dado ese abuso, interpusimos un amparo. Tras tomarse casi tres años, el juez Fidel Torres Tasso (pariente de Ollanta) lo rechazó con esta INCREÍBLE respuesta: “El Acta de Constatación Notarial de fecha 23 de mayo del año 2013 extendida por el abogado notario de Lima Alfredo Zambrano Rodríguez (…) se limita a la descripción de un ambiente judicial y a dar fe de la respuesta dada por una persona de sexo femenino que no es identificada”. ¡Plop! ¡Claro, el ambiente judicial descrito era la oficina donde se encuentra el “Toma Razón de Causas” y la mujer era obviamente la encargada!

Como Ghersi y yo somos tercos, acudimos al TC y este miércoles 21 se dilucida el trámite de mi amparo. Allí el magistrado Eloy Espinosa Saldaña debe inhibirse de mi caso, tanto por haber sido él muy cercano profesionalmente a CSM (¡fue su jefe de gabinete!), como por las múltiples críticas y denuncias (yo probé su falso doctorado en la UBA) que siempre le he hecho públicamente. No sé qué interés particular pueda tener el otrora sanmartiniano Espinosa Saldaña en mi caso que aún no ha tenido la decencia de inhibirse.