No solamente caviares conspicuos como Pancho Sagasti, Gino Costa, Alberto de Belaunde y Pepi Patrón engalanan la lista del Partido Morado de Julio Guzmán, sino que resulta que el personero morado ante los jurados electorales es nada menos que Marco Antonio Zevallos Bueno, exregidor (revocado), exgerente de Ambiente y expersonero de la alcaldesa Susana Villarán. Zeballos fue acusado de presentar información falsa sobre el dinero usado por el villaranismo contra la revocatoria y le fue impuesta una comparecencia con restricciones (ver enlace ). Incluso, Anel Townsend señaló que Zevallos era el encargado de los pagos al asesor brasileño Luis Favre (ver enlace ). La presencia de Zevallos en ese puesto clave no solo refuerza la certeza de que Guzmán es el candidato de la caviarada (los únicos que no se dan cuenta son los “brillantes” asistentes al CADE, donde el 35% apoya a Guzmán), sino que a este campeón de la lucha anticorrupción no le incomoda rodearse de villaranistas investigados. Y sería interesante que Marisa Glave, Indira Huilca y Paola Ugaz, tan indignadas por los aportes al fujimorismo, nos refresquen la memoria sobre los aportes brasileños al villaranismo.

PD: Ayer el defensor de El País contestó mi queja respecto a la nota de su corresponsal J. Fowks (ver enlace ). Según allí detalla, algún redactor local de Internacional fue quien metió la pata al editar la nota web de Fowks para la edición en papel y así distorsionó tan tremendamente la veracidad de la misma. Así que no hubo un ‘Fake’ Fowks.