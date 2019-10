-¿De verdad alguien cree que este TC capturado por el Gobierno le va a dar la razón al Congreso en su demanda competencial? JAMÁS van a dejar jurar a GOZ. Eloy y su bloque son los garantes de Vizcarra.

-Estas palabras del alcalde Forsyth “No es un golpe de Estado porque todos lo queremos. El 90% de peruanos quería esta situación. ¿Cómo va a ser golpe hacer lo que quiere la población?” demuestran que este patita no debió pasar de arquero y de protagonista de farándula. “Lo que natura no da, Salamanca no otorga”, chocherita. A tu arco, nomás.

-Siento vergüenza ajena como periodista cuando se trata de atacar a Olaechea y bajarse la LEGÍTIMA elección de Ortiz de Zevallos con eso de que es su “primo”. Ya explicó que lo presentó Vitocho de AP mucho antes de que él presida el Congreso y que él se abstuvo de votar, pero las bajezas persisten.

-Una de las mejores columnas –sino la mejor columna– que hasta ahora he leído sobre el golpe vizcarrista ha sido “Kimono moqueguano” de Ghibellini (sábado en EC), ahora que penosamente tanto coleguita festeja o tibiecito nomás se pone de costado ante el golpe del presidente de facto. Ese traje le queda pintado a Mávila y a otros medios y coleguitas –muchos otrora naranjitas (RMP, AAR, etc.)– tan intoxicados de vizcarrismo.

-Salieron las encuestas de turno (IEP-CPI) para bendecir al golpe, mismo 1992. Estoy feliz de pertenecer a esa minoría que se opone... ¡Ser popular en el Perú me preocuparía!

-Cómica esa explicación de Dargent, Sandra Miranda y otros progolpistas solapas que anteponen lo “legítimo” y lo “social” a lo “legal”. ¡Dialéctica fascistoide! Pero más sofisticada que “no es golpe porque no hay tanques en la calle”.

-Feliz que Vargas Llosa haya bendecido al golpe vizcarrista. ¡Ya lo jodió! Nadie que este haya apoyado acaba bien.