¡Se pasaron de picones los fiscales Pérez y Vela con Althaus! Y si ellos —y otros— cuestionan la presencia de Althaus en el Comité Consultivo (CC) de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por ser un periodista de mucho humor crítico o antropólogo, más deberían cuestionar que allí participen abogados en plena actividad con sus estudios, como el “progre” Javier de Belaunde (Estudio Echecopar) o sus esposas (como la “progre” Violeta Bermúdez, cónyuge del constitucionalista oficialistoide Samuel Abad, también socio del Estudio Echecopar), pues la JNJ va a nombrar, ratificar y destituir jueces y fiscales y el Echecopar litiga en el Poder Judicial y contra fiscales. ¿Éticamente horrible, no? Tampoco el político izquierdista Gonzalo García Núñez debería integrar ese CC, tanto porque anteriormente fue un MUY cuestionado expresidente del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (ente al que ha reemplazado la JNJ), como por ser un político en actividad (es actualmente secretario general de Juntos Por el Perú, ese grupúsculo marxista que no pasó la valla. Y GGN ha sido un eterno candidato fallido en la política). Mi tocayo y exministro humalista Aldo Vásquez ha hecho allí unos nombramientos muy desacertados. Como bien me comentó un colega… ¿Para qué un órgano que resuelve con decisiones debidamente fundamentadas como la JNJ necesita un “Consejo Consultivo”? ¿O es una huachafada para aparecer como más inmaculados (en cuyo caso no deberían figurar allí abogados con Estudios que litigan) o es para darle voz e injerencia a gente de la izquierda, como García Núñez, Gorki y el otro García allí metido (Diego García Sayán)?

Y le ruego a Vela que no sea pomposo; no vuelva a decir “favorabilidad” por “favoritismo”, “temporalidades” por “tiempos” o “litigación” por “litigio”. ¡Sin picarse!