Ecoteva II: Westfield/San Isidro

-Así como Toledo adquirió una mansión en Las Casuarinas con el dinero brasileño, Kuczynski pagó gran parte de la hipoteca (US$380 mil) de su casa sanisidrina con plata de Westfield, tiempo después de que el consorcio IIRSA Norte haya abonado US$439 mil a una cuenta de… Westfield. Con dinero brasileño, el arribista Toledo compró jatazo en Las Casuarinas y el pituco PPK, en San Isidro. Tenemos un Ecoteva II a la vista. ¡Qué escándalo! Y ojo que el estudio de un abogado defensor de PPK (Augusto Loli) fue allanado tiempo atrás por sus vinculaciones con Odebrecht…

-Mañana en el TC se define si el “doctor” Eloy Espinosa es apartado o no de esa institución por haber alegado ser “doctor”, no solo al presentar su candidatura al Congreso, sino también al participar en otras instituciones (Indecopi, Osignermin, Univ. de Talca). Espinosa jamás ha sacado el título de “doctor en Derecho” por la argentina UBA o la española Univ. Ramón Llull. NO es doctor –y menos aún es “catedrático”–; simplemente mintió. ¿Ahora Walter Albán, RMP o La República van a alegar que esos también eran “errores de tipeo” o que “la conspiración aprofujimorista” colocó ese título de “doctor” en esos documentos? Los caviares les hacen un montón de roches a los congresistas por mentir sobre sus antecedentes escolares, laborales o universitarios, pero lo de Eloy –siendo aún más grave, dado el cargo que ocupa– es nada. A ver si sus tres incondicionales en el TC (Ramos, Ledesma y Miranda) muestran un poco de dignidad mañana.

-Un exceso la orden de arraigo a Yoshiyama y Bedoya, tras invadir sus domicilios. Es que tenemos una Fiscalía y un PJ que son durísimos con los fujimoristas y blandísimos con la izquierda (Villarán). Y el arraigo ordenado a Ricardo Briceño ya no es un exceso, sino un abusivo atropello.