Dos cuentos populares

-Mucha gente se está comprando el espejismo de que la bicameralidad va a ser una solución a los bajos niveles de nuestros congresos. Se debe entender que el problema de fondo es el voto voluntario, dado que la gente que sufraga por obligación vota MUY mal. Los mayores que vimos al Senado en acción recordamos su tremenda ineficiencia frente al terrorismo, la inflación y los problemas del país en general. Tendremos otorongos con canas y más curules disponibles para los partidos. Nada más. Esa “reforma” congresal es un engañamuchachos para las galerías, como la otra tontera esa de la no reelección congresal. Dos cuentos para incautos.

-Quien anda pasando muy piola es el vocal CSM… Una reciente encuesta de Datum volvió a revelar que el 85% pide que se vaya del PJ. ¡Pero él es intocable!

-No me sorprende que Mendoza apoye el cierre del Congreso. Su sector rojo crecería muchísimo en congresistas, mientras que su rival, el aranismo, se evaporaría (esos se extinguen en la próxima elección congresal).

-Belmont es largamente el más político de los candidatos ediles. ¿Para qué va a ir al debate si no necesita hacerse conocido entre el electorado? Verá desde su sillón cómo el resto se tira allí contra el puntero Reggiardo. Suelta otra tipo la de los venezolanos y pasará al primer lugar.

-Quien debería responder a la justicia por encubrimiento es el ex congresista comunista Juan Pari, que ocultó, poco antes de las elecciones de 2016, información vital que la UIF le había proporcionado sobre pagos de Odebrecht a First Capital. El mismo Pari lo admitió al semanario H-13: “Como se encontraban en plena campaña electoral (2016), tuve mucho recelo con el manejo de la información y no la entregué…”. ¿Su cuello era ppkausa y no rojo, Pari? ¡Vaya a la bodega y compre un kilo de vergüenza!