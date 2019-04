Diles “VHC”

“Se cayó del árbol donde dormía el pavo real. Ahora dormirá en el suelo, como cualquier animal”, reza el adagio español. Según un sondeo que le ha soltado su hasta ahora incondicional La República, Vizcarra se ha desplomado doce puntos de golpe y roza lo negativo. ¿Salvador del Caviar le restó? Con esto, los caviares y la prensa oficialista le abandonarán. Welcome to reality, boy! ¡Adiós, 2021!

-Si existe algún responsable desde el Estado de esta situación en Las Bambas, ese ha sido el glorioso “gobierno nacionalista” de Humala, que nos llegó de la mano de la izquierda local. Ellos permitieron que China obligue a Glencore a venderle Las Bambas sin decir un pío, a pesar de hacerse sobre territorio peruano, y se cambie todo lo acordado en esa mina con Glencore respecto a la salida de los minerales, que debió ser, dado sus volúmenes, por mineroducto, tren o una pista al menos asfaltada (aunque no me creo eso de que se levante tal polvareda que no se pueda vivir allí. Eso es excusa de los comuneros para sacar plata). A ver si mis coleguitas oficialistas le preguntan algo sobre eso a Ollanta y a sus ex ministros Merino y Mayorga del MEM o al palabrero Pulgar-Vidal (de Ambiente. Uno que ya se consiguió su chambaza de burócrata internacional afuera después de su Cumbre en el Perú). Y también a su héroe Vizcarra, quien como ministro de PPK fue a ofrecerles de todo y no cumplir a finales de 2016 ( ver nota ) y que también permitió, ya como presidente, que el problema se agrave al no ocuparse del bloqueo por casi dos meses. Todos esos deberían darnos explicaciones, pero son amigos de los caviares…

PD: Cuando un villaranista te diga “DBA”, respóndele “VHC”: villaranista hipócrita y conchudo (o corrupto, según su caso).