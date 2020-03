“¡Mirian, llama a Maxi, que quiero felicitarlo! ¡Es un puma de Torata este argentino! ¡Mucho mejor que mis gallinazos moqueguanos!”. (Aparece Maxi sonriente). “Maxi, eres un genio. Eso de colocar esos carteles con la calichina en el Zanjón es una cortinaza muy buena”. (Maxi se apasiona). “¡Es que vos sos un boludo, che Martín! ¿Viste cómo te dije que todo salía bárbaro si poníamos la cara de la piba para confundir a los laburantes?”. (Mirian interviene, compungida). “¿Por qué no salí yo? La chiquilla es tan desconocida como yo. ¿Acaso ya no mando aquí?”. (Maxi). “Nena, nena, estate tranquila. No vengás con pavadas y celos. La mina es la ministra de la guita, vos no. ¡Vos sos el poder detrás! Vos pasá piola en medio del quilombo. Después las waripoleras no nos rebotan y se nos acaba el tango. Agradecé que no he puesto a Mechita, que es más fashion que vos y la calichina”. (Mirian se va y Martín se encrespa). “¡Nunca menciones a mi serrucho, a la juramentada esa que tan mala tarde me hizo pasar! Tuve que traer a los mandiles rosados, a los milicos para que posen conmigo en la foto”. “Che Martín, sos un gil cuando te ponés así... ¡Eso sha pasó! Con Mechita sha inventaremos otra cosa. ¡No iba a colocar al premier Zebashos en el Zanjón, que es muy feo! Más bien el pibe Salvador podría aparecer la próxima semana. Mirá, mandá de viaje a Mirian a la OCDE o una de esas pavadas a las que iba la Mechita, que la mina se ha ido molesta por la calichina”. (Martín estornuda con estrépito). “¡Sos un genio, che Martín! Salí a la TV a decir que sha has tomado una gran medida para el coronavirus: deciles que el Perú está preparado porque… ¡Has construido cien cementerios! Y ashí estornudás varias veces. ¡Así corremos por una semana la historia de que vos tenés el virus por dormir calato!”.