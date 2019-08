Diálogo que nunca existió

Ya me imagino el siguiente diálogo en algún Palacio de Gobierno imaginario: “Secree, ¿dónde estás? ¡Ven, que sin ti no soy nada! ¿Dónde está el gaucho? ¡No sé qué hacer con este audio de la mina Prima Mariana! ¡He quedado como un mentiroso y un cobarde! ¡Ya hasta al ‘Cosito’ me parezco!” (grita el mandatario). “El Che no está. Ha viajado” (la secretaria responde, alcanzándole un ron Zacapa). “¡Carajo, qué hago ahora! ¡Busca a mis paisanos consejeros entonces! ¡Llama a mis ministros, a mi salvador para que actúe y al paisanito para que suelte cualquier roca! ¡También a ese de la minería, a ese que apenas sabe que existe! ¡Esos tres ministros se prestan a todo! ¡También a las waripoleras, que necesito a mis focas de la prensa! ¡Y convoca al barbudo maloso de la ONG, ese que manda a toditos! ¡O que los dos insolentes metan preso a alguien!” (chilla el mandatario). “¿Con qué tema los distraemos ahora?” (inquiere la secretaria). “¡Qué sé yo! ¡Cualquier cosa contra el Congreso! ¡O la lucha contra la corrupción o las reformas! ¡Eso siempre funciona en las encuestas, jua, jua, jua! ¡Que se busquen un audio! ¡Una encuesta! ¡Que algún brasileño suelte algo!

¡Necesito humo, que si no me caigo en las encuestas! ¡Que digan que mi fiscal enemigo era del grupo del pedófilo ese de Jeffrey Epstein, que vuelvan a llenarlo de portadas otra vez! ¡Que culpen a la asiática y a su gente de algo! ¡O si no al muerto!” (rezonga el mandatario). “Noooo. Di nomás que el Congreso quiere distraer del adelanto de elecciones con Prima Mariana, que nadie te intimida” (aconseja la secretaria). “¡Tienes razón! Sírveme mi cacharrada, que tengo hambre y quiero algo de mi tierra. Y mi pijama, el traje típico de mi tierra, para la siesta. ¡Soy tan incompetente! ¡Qué bueno que ya me largo!” (suspiro).