Detalles a considerar...

Según Correo (22/7), han salido varios audios grabados antes del 31 de enero, fecha en que un juez autorizó –formalmente y por solo 60 días– estas interceptaciones telefónicas. Esta ilegalidad, a la que nadie le presta atención, es MUY seria porque revela una red de espionaje interno, al margen de la basura que hayan descubierto. Entonces… ¿a quién más se ha espiado, ilegalmente y con equipos policiales?

- Según LR ayer, el ex fiscal de la Nación Pablo Sánchez estaba al tanto de un audio Chávarry-Hinostroza horas antes de que este salga en vísperas de que el primero lo reemplace. ¿Administración interesada de información explosiva? ¿Broncaza interna?

- Según Gestión ayer, es meridianamente claro que el fiscal Jesús Fernández será quien investigará los casos Hinostroza y CNM. Entonces… ¿por qué el izquierdista procurador Amado Enco sigue exigiendo mediáticamente a Chávarry que se inhiba, si ya perfectamente sabe que Fernández los atenderá? ¿Desconocimiento? ¿Mala leche? ¿Búsqueda de titulares?

- No es lo más deseable que dos de los tres jueces que van a conformar esa sala especial de la Corte Suprema –la que procesará las acusaciones constitucionales congresales contra los funcionarios públicos que tengan derecho a antejuicio– sean “provisionales” y no “nombrados”. Un juez “provisional” es precario en su cargo y sujeto a presiones.

- ¿Por qué Chávarry no fue sincero y admitió desde el principio que se había reunido con periodistas? Eso no es un delito. ¿Por qué los asistentes no lo cuentan? ¿Qué periodista no va a ir a escuchar off the record a una fuente importante como esa? Según me dicen, todos los asistentes serían colegas de nivel medio.

- Hasta ahora, solo Walter Albán, caviar conocido, lamenta la salida del inoperante fiscal Hamilton Castro del caso Lava Jato. ¡Buena señal!