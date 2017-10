El descalabro de 1961

Acaba de morir el gran futbolista Miguel Loayza, que jugó en el Barcelona a los 19 años (cuando era muy difícil ser contratado en Europa) y luego en el Boca Juniors y el River Plate (cuando los clubes de Argentina se medían de igual a igual con los europeos), así que muy bueno debe haber sido. Dicen que nadie dribleaba como él; ni ‘Pitín’ Zegarra o Sotil. Su muerte me recuerda la infausta Eliminatoria para el Mundial Chile 1962, otra típica oportunidad peruana perdida.

El rival era el muy fácil Colombia y éramos tan, tan favoritos en esa Eliminatoria que Chile puso de sede a Arica para el ganador de nuestra serie. Pero los dirigentes de la FPF José Salom y Nicanor Arteaga no dejaron de cometer errores: impusieron de DT a Marcos Calderón, muy joven e inexperto, en reemplazo del mucho mejor húngaro Jorge Orth. Luego, ellos y Calderón desecharon, por “complicado”, convocar a los futbolistas peruanos en el extranjero, que eran buenísimos: Óscar ‘Huaqui’ Gómez Sánchez (punterazo izquierdo, del argentino Gimnasia y Esgrima), Juan José Joya (gran puntero derecho del uruguayo Peñarol), Juan Seminario (goleador en 1961 de la liga española con el Real Zaragoza. Luego jugó por el Fiorentina y el Barcelona. Los veteranos me dicen que fue el mejor jugador peruano de todos los tiempos), Guillermo Delgado (excelente defensa, también del español Real Zaragoza. Me aseguran que muy superior al ya muy bueno Chumpitaz) y los dos mediocampistas ‘xeneizes’ Miguel Loayza y Víctor ‘Conejo’ Benítez (que luego jugó por el AC Milan, el Inter de Milán y la Roma). Con un equipo mediocre al ser solo integrado por jugadores del torneo local, Colombia nos ganó 1-0 la ida y nos empató 1-1 en Lima (fallándose ellos incluso un penal). Otra más, por tontos...