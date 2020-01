Aprovechando las fiestas, Vizcarra y su proclamada igualitaria y fiscalmente responsable ministra de Economía acaban de sacar el Decreto Supremo 413, que les eleva sustantivamente los ingresos a los alcaldes. Así, alcaldes de ciudades estratégicas del sur (Arequipa, Cusco y Puno) ganarán casi el doble de lo que percibían: de S/7 mil a S/13,600. El alcalde de Lima pasa a S/15,600, como también los alcaldes distritales se benefician. “Casualmente”, este aumento se da en vísperas de las elecciones congresales, en las que toda ayudita en provincias a los candidatos oficialistoides (todo apunta a que el Partido Morado de Guzmán es el favorito de Vizcarra) siempre será bienvenida. Está clarito que el oficialismo quiere cultivar nuevos aliados a punta de chequera, además de que desde el saque sus “partidos” han sido los alcaldes y gobernadores. Si no, fíjense nomás cómo Mesías Guevara, gobernador de Cajamarca y residente de la asamblea de gobernadores, se ha vuelto un adulón incondicional de Vizcarra. Como no hay Congreso y sí mucha prensa echada, este regalazo de Año Nuevo ha pasado –y pasará– desapercibido. Y esto también confirma que no solo tenemos una titular del MEF que no sabe decir “NO”, sino que, además, se presta al juego político de Vizcarra. Después no se piquen ella y sus escuderas mediáticas cuando se conjetura que llegó al cargo, a pesar de su juventud e inexperiencia, porque nadie aceptaba el puesto y porque, además, es hija de un íntimo amigo de Vizcarra.

Me sorprendió que Javier Alonso de Belaunde –que es caviar pero trata de ser equilibrado, a diferencia de mi villaranista vecinito– no mencione ayer en su columna el “pequeño detalle” de que la magistrada Ledesma se proclamó “antifujimorista” en un semanario y como si nada siguió evaluando temas de ese grupo político.