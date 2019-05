Daniela, confronte a Anel

Jorge Padilla fue el representante legal del Colectivo Amigos de Lima Metropolitana (CALM) durante el proceso de revocatoria de Villarán. Como Anel Townsend le aseguró tiempo atrás a Mónica Delta (Minuto 6:12 a 8:09) que el dinero que alimentaba la campaña antirrevocatoria provenía del CALM, el testimonio de Padilla es vital en este caso para establecer responsabilidades. Desempolvo por eso extractos de las respuestas que Padilla le dio a EC , cuando fue entrevistado por ese medio en noviembre de 2017:

“Soy amigo de Susana y de Álvaro, su hermano. Entonces ellos me pidieron: Oye, hay que formar una asociación para canalizar por aquí (los aportes a la campaña). Entonces, Daniela Maguiña (cuñada de José Miguel Castro), en realidad, es quien sabía, ella es la que me avisaba que ya llegó la plata. Ahí coordinábamos e íbamos al banco (…) Lo que a mí me dijeron es que quien hizo esa rendición fue Marco Zevallos (ex personero legal de la campaña por el No) y yo pedí que me la pasaran y ellos me pasaron lo que entiendo yo, o lo que me dijeron ellos, ha sido la rendición oficial que han presentado (…)[Pregunta de EC: ¿Cómo recibían el dinero?] Simplemente me llamaba Daniela Maguiña, pareja de Álvaro Espinoza. Él es un chico que trabajó en la municipalidad (fue presidente de Emape) y es muy cercano a Susana. Es el grupo más cercano en la parte de la gestión (…) como te digo, Daniela me llamaba y me decía: ‘Oye, hay que firmar unas cartas porque ya ingresó dinero y hay que hacer estos pagos’”.

Tras oír a Anel y Padilla, tocaría que Maguiña aclare qué tanto sabían estos dos y ella. Porque aquí todos parecen hacerse los tontos…