¡Damnificado, acuérdate de Glave!

- Hermanos damnificados del norte, sumergidos en la desesperación y el abandono, cuando te preguntes quién es una de las personas que más responsabilidad tiene de que NO se inicien las obras que te saquen de tu miseria, la respuesta es MARISA GLAVE. Ayer por fin se iba a votar la Ley de Expropiaciones, instrumento necesarísimo para avanzar con la reconstrucción y que PPK le está reclamando al Congreso desde hace meses. Pero Glave se tiró abajo la votación con los argumentos demagógicos rojos de siempre, junto a sus camaradas Foronda y Arana. Acuérdate de estos y no de PPK cuando maldigas a los responsables de tu desamparo. Por favor, circulen esto por el norte.

- Estamos en plena marejada con las declaraciones de Barata, pero cuando las aguas se aquieten, la única que puede acabar presa por lavado de activos es Susana Villarán, ya que era funcionaria pública (alcaldesa) cuando recibió el dinero y el circuito del dinero ya está establecido, además de que fue ella quien tuvo la iniciativa de pedir la plata y ella quien firmó contratos beneficiosos para los brasileños. El resto puede alegar que solo era falta administrativa por no declarar la plata, que no tenían por qué saber si el dinero era sucio, que no se ha establecido el circuito del dinero con pruebas, que no hay un soborno comprobado a cambio de la donación y que no eran funcionarios públicos.

- ¿Por qué ayer LR apenas saca un parrafito (y defensivo) sobre el caso Eloy Espinosa? ¿Por qué Diario 1 del ‘gran maestro’ Lévano ni una línea?

- ¿Por qué un médico huelguista de Essalud solo trabaja efectivamente 4 horas diarias sobre una PRIVILEGIADA jornada laboral de tan solo 6 horas? ¿Quién fiscaliza cómo nos benefician las otras 2 horas de ‘investigación y actualización’ (o ‘cafecitos y hueveo’) a los usuarios?